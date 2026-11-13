Evalúan avances de la recuperación de urbanismos en la avenida Bolívar de Caracas

El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, realizó un recorrido por urbanismos de la Avenida Bolívar de Caracas para constatar los avances de la recuperación integral de estas infraestructuras.

“Sostuvimos un encuentro extraordinario con los habitantes de estos emblemáticos urbanismos, constatando los avances de la recuperación integral en su infraestructura gracias al Plan Venezuela Renace y bajo la dirección de nuestra presidenta Delcy Rodríguez”, precisó Fernández en sus redes sociales.



Durante el despliegue, realizaron jornadas integrales de salud con especialidades médicas de calidad y atención social para todos los vecinos, al tiempo que recibieron respuestas eficientes y soluciones concretas a las necesidades más sentidas de nuestra gente.



“El compromiso inquebrantable de estar siempre presentes, llevando amor, alegría y la mayor suma de felicidad posible. No están solos, siempre acompañaremos a nuestro pueblo”, remarcó el jefe de Gobierno.