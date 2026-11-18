Con el propósito de concretar la ejecución de proyectos habitacionales, la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, se reunió este miércoles con representantes de la gerencia técnica de Ciudad Tiuna.
En el encuentro de trabajo, ambas representaciones revisaron los informes de avance y evaluaron las estrategias operativas para la consolidación de los proyectos impulsados por el Ejecutivo Nacional.
Asimismo, las autoridades examinaron los detalles técnicos y coordinaron las acciones necesarias para optimizar el desarrollo de soluciones habitacionales.
Estas jornadas de trabajo se enmarcan de manera directa en los ejes estratégicos del plan Venezuela Renace, orientado a contribuir al desarrollo de infraestructuras para el bienestar de la población venezolana.
Evalúan estrategias para la ejecución de proyectos habitacionales en Ciudad Tiuna
La ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, se reunió con representantes de la gerencia técnica de Ciudad Tiuna para evaluar estrategias operativas
Con el propósito de concretar la ejecución de proyectos habitacionales, la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, se reunió este miércoles con representantes de la gerencia técnica de Ciudad Tiuna.