Con el propósito de concretar la ejecución de proyectos habitacionales, la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, se reunió este miércoles con representantes de la gerencia técnica de Ciudad Tiuna.



En el encuentro de trabajo, ambas representaciones revisaron los informes de avance y evaluaron las estrategias operativas para la consolidación de los proyectos impulsados por el Ejecutivo Nacional.



Asimismo, las autoridades examinaron los detalles técnicos y coordinaron las acciones necesarias para optimizar el desarrollo de soluciones habitacionales.



Estas jornadas de trabajo se enmarcan de manera directa en los ejes estratégicos del plan Venezuela Renace, orientado a contribuir al desarrollo de infraestructuras para el bienestar de la población venezolana.