El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó que están evaluando el proyecto de aulas maternales comunales para apoyar a las familias venezolanas.

«Sabemos lo importante que es para las madres y padres contar con un espacio seguro, amoroso y cercano donde cuiden a sus hijos e hijas mientras trabajan o estudian. Por eso, estamos trabajando en un proyecto para abrir aulas maternales en todas las comunas del país», señaló el titular de la cartera educativa a través de sus redes sociales.

Explicó que con esta iniciativa «no solo buscamos aliviar la carga diaria del hogar, sino también seguir avanzando hacia nuestra meta del 100% de matrícula escolar, asegurando que la educación y el cuidado integral lleguen a cada rincón de nuestra tierra desde los primeros años de vida».

Este año, el ministro Héctor Rodríguez anunció la creación de más de 5 mil aulas maternales con el fin de dar respuesta a la demanda de instituciones públicas de educación inicial en Venezuela.

«Tenemos que ayudar desde la educación a bajar el costo de la vida y yo estoy seguro de que este proyecto va a tener un impacto positivo. Quiero lanzarlo en los próximos días y ahí está el grueso de los niños que no están escolarizados, en maternal y en preescolar», señaló Rodríguez.