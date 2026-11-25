Representantes del Ministerio para la Salud (MinSalud) y la Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos y Afines (Canamega) sostuvieron un encuentro de trabajo para evaluar los avances en la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y consolidar una ruta productiva nacional que permita garantizar medicamentos seguros, eficaces y oportunos para toda la población venezolana.

La jornada fue impulsada por el Viceministerio de Recursos, Tecnología y Regulación, por instrucciones de la presidenta de Canamega, Zoraida Rodríguez, y contó con la participación de los gerentes de planta, así como de los responsables de calidad y producción de las 11 industrias farmacéuticas afiliadas al gremio.



La Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos y Afines al Sector Salud (Canamega) es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 2000 en Venezuela que agrupa a empresas del sector farmacéutico para promover el acceso a medicamentos, la producción nacional y el cumplimiento regulatorio.

A través de estos encuentros productivos, MinSalud y la industria farmacéutica nacional suman esfuerzos estratégicos para sustituir importaciones, elevar los estándares de calidad en los laboratorios locales y proteger el bienestar del pueblo.