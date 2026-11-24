La Comisión Presidencial de Habitabilidad ejecuta estudios de verticalidad en inmuebles impactados por el doblete sísmico del 24 de junio, empleando una Estación Total para obtener mediciones precisas y detectar posibles desviaciones estructurales en el marco de su segunda fase de trabajo.

Durante una jornada de supervisión en el edificio Nelcar, ubicado en la parroquia San Pedro en Caracas, el ingeniero geólogo Dionisio González explicó que este instrumento permite registrar ángulos y distancias en puntos específicos de las edificaciones, mediante un sistema de medición con rayo láser.

«Estamos empleando una estación total, específicamente una 630RX marca Sokia, con la cual tomamos mediciones de ángulos y distancias en cada uno de los puntos de interés en el edificio», detalló González, en un material audiovisual difundido en redes sociales.

El especialista señaló que, una vez nivelado el equipo sobre un trípode de aluminio, se realizan lecturas a través de su telescopio interno, que cuenta con un aumento de 32X. Los datos obtenidos permiten identificar diferencias entre distintos puntos de la estructura, tanto en el eje vertical como en el horizontal.

«Podemos estudiar las diferencias que existen entre el punto tope de una edificación con la base o con algunos puntos intermedios», explicó.

González indicó que, después de las mediciones en campo, la información recopilada pasa a una etapa de procesamiento y cálculos, que permite elaborar un diagnóstico más detallado de cada inmueble evaluado.