Finaliza rehabilitación de fachadas en las Residencias Vargas en Caracas

El Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas informó este viernes que sus equipos finalizaron con éxito los trabajos de rehabilitación integral de las fachadas en las Residencias Vargas, en el sector San José de la capital.

El ente destacó que estas labores se llevaron a cabo mediante el plan Venezuela Renace con el objetivo de garantizar el bienestar y el buen vivir de la comunidad organizada.

Detalló que las obras especializadas de mantenimiento y embellecimiento estructural abarcaron la intervención de 143 metros cuadrados de superficie.

Entre los trabajos realizados están el resaneo de paredes y superficies afectadas por el desgaste, friso de alta durabilidad para la nivelación y protección de los muros exteriores.

Además, la aplicación de pintura con acabados de primera calidad, devolviéndole la vitalidad visual y arquitectónica al urbanismo.

Estas acciones benefician de forma directa a 58 habitantes del complejo residencial, fortaleciendo «el sentido de pertenencia, la convivencia ciudadana y dignificando los espacios habitacionales del sector San José», acotó.

De esta forma, el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas ratifica su compromiso con el pueblo venezolano, desarrollando los planes de infraestructura que transforman el rostro de las comunidades.