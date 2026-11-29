El Ministerio del Poder Popular para el Turismo anunció la activación de un servicio de traslado gratuito destinado al público general que asista a la XIX Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven 2026), evento que se celebrará del 4 al 6 de diciembre en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, en Caracas.

La iniciativa busca impulsar el intercambio comercial, la inversión y la promoción de destinos nacionales e internacionales mediante una logística de acceso directo para residentes y visitantes.

Asimismo, informó mediante sus plataformas digitales que las unidades del Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa) y Metrobús operarán de manera continua entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche. Los autobuses partirán desde las estaciones Altamira Sur y Miranda del Metro de Caracas hasta el estacionamiento del Parque Generalísimo Francisco de Miranda.

Una vez en este punto, los asistentes cumplirán una ruta peatonal cruzando el Parque Generalísimo Francisco de Miranda tras ingresar por la puerta del estacionamiento sur, situada al lado del Museo del Transporte Guillermo José Schael, para acceder directamente al recinto ferial de La Carlota.

También se destaca que la feria abrirá sus puertas para que los ciudadanos recorran el país en un solo viaje a través de pabellones regionales, espacios gastronómicos, muestras culturales y conciertos. L

a vitrina mostrará la diversidad de atractivos turísticos que Venezuela ofrece al mercado mundial bajo un formato inmersivo e innovador.

Finalmente, la programación oficial de esta cita internacional contempla jornadas de conocimiento y formación profesional mediante conferencias y foros interactivos dirigidos tanto a expositores como a visitantes.