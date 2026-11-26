Representantes de distintas estaciones policiales de la ciudad Caracas, sostuvieron una reunión con el objetivo de fortalecer la articulación operativa y evaluar las estrategias de seguridad ciudadana en el Distrito Capital.



El encuentro tuvo lugar en el salón Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, ubicado en las instalaciones del CCP Capital, la cual estuvo encabezada por Juan González, Director de la Redip Capital, refiere una publicación del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Instagram.

Durante la jornada, las autoridades abordaron diversos temas de interés institucional orientados a optimizar los tiempos de respuesta, reforzar los dispositivos de prevención integral y consolidar el despliegue policial en las parroquias caraqueñas, reafirmando el compromiso de los cuerpos de seguridad con el resguardo y la paz de la ciudadanía.



De esta manera, los cuerpos de seguridad ciudadana mantienen una supervisión constante sobre los cuadrantes de paz y los puntos estratégicos de la capital, asegurando el cumplimiento efectivo de los protocolos de resguardo en beneficio de toda la población.