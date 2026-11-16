Fortalecen red de Barrio Adentro con nuevos técnicos médicos

Unos 508 especialistas en estadísticas de Salud culminaron de manera exitosa el primer programa en registros médicos para la atención primaria nacional, logrando fortalecer la red de atención de la misión Barrio Adentro.

En este sentido, la presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro, Dra. Nelly Molina, evaluó las exposiciones y el informe final de cada uno de los cursantes de este proyecto académico en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud).

Durante la jornada, la titular de la institución expresó su reconocimiento al ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, por impulsar políticas que dotan de herramientas operativas a los equipos asistenciales de las 593 Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC).

Este ciclo formativo culminará el próximo 27 de noviembre con el acto oficial de entrega de acreditaciones al personal adscrito, lo cual permite fortalecer la recolección exacta de datos estadísticos en beneficio directo de toda la población venezolana.