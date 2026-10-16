Funvisis instala nueva estación geodésica en Caracas

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó este jueves que fue completada con éxito la instalación de la nueva estación geodésica CN64-Caracas en sus espacios.

Mediante su cuenta en Instagram, indicó que esto se realizó en el marco del continuo fortalecimiento del sistema de monitoreo sismológico y la evaluación de riesgos tectónicos en el país.

«Esta importante labor técnico-científica fue llevada a cabo por un equipo de investigadores de Funvisis, en cooperación estratégica con el ingeniero Adam Woolace, representante de ‘EarthScope Consortium’, institución científica internacional dedicada a impulsar la investigación, instrumentación y educación en las ciencias geofísicas a nivel global», añadió.

Además, explicó que para garantizar la recolección continuada de datos de alta precisión, la estación cuenta con una infraestructura que incluye un receptor y antena de navegación por satélite, un sistema de transmisión de datos en tiempo real soportado por la tecnología de internet satelital.

También posee un banco de baterías con sistema de energía de respaldo que asegura su operatividad ininterrumpida ante eventuales fallas eléctricas.

Afirmó que los equipos instalados poseen un rango de alta precisión «capaz de medir el movimiento del suelo tan lento como un milímetro (0,04 pulgadas) por año y la deformación del suelo en una escala extremadamente fina».

«Esto puede incluir el movimiento tectónico gradual que estresa las fallas y el movimiento repentino de las fallas durante los terremotos. Incluso pueden medir la respuesta tenue de la parte sólida de la Tierra a los cambios en los niveles de agua subterránea a la cantidad de vapor de agua en la atmósfera», acotó.

Con la instalación de este nodo tecnológico, Funvisis consolida las capacidades del Estado en la prevención, diagnóstico geofísico y resguardo de la población.