Funvisis registró 68 sismos en Venezuela entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró un total de 68 sismos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre de 2026.

El informe elaborado por el Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano detalló que las magnitudes de los eventos telúricos oscilaron entre 1,3 y 4,0. En cuanto a la distribución por magnitud, 13 sismos se ubicaron entre 1,0 y 1,9; 36 eventos entre 2,0 y 2,9; 18 movimientos entre 3,0 y 3,9; y solo un registro alcanzó la escala de 4,0.

La actividad sísmica del período se localizó geográficamente entre las latitudes 5° a 14° N y las longitudes 59° a 74° O.

Más de 2.300 sismos desde el 24 de junio

Por otra parte, la institución también presentó la cartografía acumulada correspondiente a 3.216 horas de monitoreo continuo, desde el 24 de junio hasta el 5 de noviembre de 2026, período en el cual contabilizó 2.328 sismos en total.

El mapa sismológico destaca los dos eventos de mayor magnitud registrados al inicio de este ciclo el pasado 24 de junio:

El sismo en San Felipe, estado Yaracuy, ocurrido a las 18:04 HLV con magnitud 7,2 Mw y profundidad de 21,9 km.

El sismo registrado a las 18:05 HLV a 29 km al oeste de La Guaira, con magnitud 7,5 Mw y profundidad de 10,0 km.

La mayor densidad de epicentros se mantiene concentrada sobre el sistema de fallas activas de la región norte-costera, con mayor frecuencia en la zona central y extensiones hacia el occidente del territorio nacional.

Funvisis recordó que no es posible predecir los terremotos y enfatizó que la planificación preventiva y el seguimiento del comportamiento sísmico son las herramientas fundamentales para la gestión de riesgo en el país.