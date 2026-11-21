La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que entre el 13 y el 19 de noviembre de 2026 se registraron 76 sismos en el territorio nacional. Los eventos fueron detectados por el Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano (Sastv) en el área comprendida entre la latitud 5° a 14° norte y la longitud 59° a 74° oeste.

De acuerdo con el reporte semanal difundido por el organismo, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, las magnitudes de estos movimientos oscilaron entre 1,4 y 4,1.

La distribución por rangos de magnitud indica que 57 temblores fueron inferiores a 3,0, de los cuales 10 se ubicaron entre 1,0 y 2,0, y 47 entre 2,0 y 3,0. Otros 18 eventos marcaron entre 3,0 y 3,9, y solo uno se situó entre 4,0 y 4,9.

En el desglose geográfico, el occidente del país concentró la mayor actividad con 32 registros en total, distribuidos en 18 sismos menores a 3,0, 13 de entre 3,0 y 3,9, y uno mayor o igual a 4,0.

Por su parte, la región central sumó 28 eventos, todos con magnitud inferior a 3,0. En el oriente se detectaron 16 movimientos telúricos, compuestos por 11 menores a 3,0 y cinco entre 3,0 y 3,9.

Funvisis mantuvo el monitoreo continuo mediante su red sismológica nacional para precisar la ubicación epicentral y las características de cada evento registrado durante el período evaluado.