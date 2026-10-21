Funvisis reportó sismo de magnitud 3,4 al sureste de Irapa estado Sucre

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), informó a la población que este miércoles fue registrado un sismo de magnitud 3,4 a 19 kilómetros al sureste de Irapa en el estado Sucre.



El reporte de Funvisis indica que el movimiento telúrico registró una profundidad de 28.3 km con epicentro localizado en las coordenadas 10.453 de latitud Norte y 62,469 de longitud Oeste.



Tras el doblete sísmico ocurrido el 24 de junio, se han contabilizado más de 2.000 réplicas hasta mediados de octubre de 2026. En ese sentido, Funvisis hizo un llamado a la población a mantener la calma ante este tipo de eventos, los cuales responden a la dinámica geológica de Venezuela por tratarse de un país sísmico.



