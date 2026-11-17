La viceministra de Pueblos Indígenas, Radina Castillo, junto a los equipos de las carteras ministeriales de Pueblos Indígenas y Educación, ejecutó un despliegue de atención integral en la Comunidad Indígena “Fruta de Burro”, perteneciente a la Comuna Agro-artesanal del mismo nombre, ubicado en la parroquia Guachara del municipio Achaguas estado Apure, siguiendo los lineamientos de la presidenta Delcy Rodríguez.

Durante la jornada social llevada a cabo en las instalaciones de la Escuela Primaria María Angélica Rodríguez y el Liceo Bolivariano Antonio José Tiedra, la comisión gubernamental entregó útiles escolares, uniformes y calzado a los niños, niñas y adolescentes de la localidad. Esta acción forma parte de las instrucciones emanadas por la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, y el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, con el propósito de asegurar las condiciones materiales para el desarrollo académico de la juventud originaria.

El recorrido contó con el acompañamiento del director nacional de Educación Indígena, Dr. Jaime Navarro; el presidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, Prof. Armando Marín; el jefe de la División de Educación Indígena del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (Cdce Apure), Julio Herrera; la jefa del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas en la entidad, Prof. Carmen Espinoza; y la enlace estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Indígena, Prof. Neiva Pérez.

Las autoridades presentes destacaron que este operativo consolida el avance progresivo hacia la dotación completa de todos los planteles educativos ubicados en las parroquias Guachara y El Yagual del municipio Achaguas. De esta manera, el Ejecutivo Nacional avanza en las políticas impulsadas para la protección social y la continuidad formativa de las comunidades ancestrales en el territorio apureño.