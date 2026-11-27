El Gobierno del Distrito Capital da continuidad a los trabajos de mantenimiento y atención integral en el túnel San Pedro en Caracas de Caracas, con el objetivo de optimizar la movilidad urbana.



Así lo dio a conocer el Gobierno del Distrito Capital en las redes sociales. “Siguiendo los lineamientos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la orientación del jefe de gobierno Nahum Fernández, se avanza hacia una Caracas más ordenada, segura y funcional”, refiere el mensaje publicado.



Las cuadrillas del Gobierno del Distrito Capital ejecutan labores de demarcación vial, limpieza profunda, recolección de desechos y sustitución de luminarias en esta infraestructura, con el propósito de garantizar la seguridad y fluidez del tránsito.



Destaca la publicación que cada espacio recuperado y cada vía rehabilitada reflejan una labor sostenida donde la voluntad y el compromiso de un equipo sin descanso se traducen en bienestar directo para la población, manteniendo la presencia en la calle por amor al pueblo y a Caracas.



El Túnel San Pedro constituye una arteria vial estratégica y una columna vertebral de gran afluencia para la movilidad urbana, esencial en la rutina diaria de miles de conductores, transportistas y familias que transitan por la capital.

