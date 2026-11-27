El Gobierno del Distrito Capital realizará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre los Toques Navideños «Venga un Abrazo» en siete espacios públicos de Caracas. La iniciativa busca promover el encuentro familiar y el compartir comunitario en el marco de las festividades decembrinas.

A través de sus redes sociales, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, extendió la invitación a los habitantes de la ciudad para asistir a estas jornadas recreativas y musicales.

«Ven a disfrutar de nuestros Toques Navideños «Venga un Abrazo», un espacio creado para compartir en familia, contagiarnos de la alegría decembrina y vivir la magia de estas fechas tan especiales», escribió Fernández en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con el cronograma difundido por la institución, las actividades comenzarán este viernes 27 de noviembre en tres puntos de la capital: Plaza Venezuela, Plaza El Valle y Plaza San Agustín.

La programación continuará el sábado 28 de noviembre con presentaciones simultáneas en el Paseo Los Próceres, la Plaza La Pastora, la Plaza Antímano y la Plaza 23 de Enero.

Con este despliegue cultural, las autoridades capitalinas buscan ofrecer espacios de esparcimiento gratuito para los residentes de las distintas parroquias caraqueñas durante el inicio de la temporada navideña.