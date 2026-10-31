Gobierno inspecciona avance de proyecto Tetracasas en La Guaira

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, inspeccionó los avances del proyecto habitacional Tetracasas en el estado La Guaira, como parte del compromiso gubernamental de garantizar una vivienda digna y segura a las familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

La jefa del Estado realizó el recorrido acompañada por la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani; el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, entre otras autoridades regionales y locales.

Durante la supervisión —que constituye la tercera visita de seguimiento efectuada al terreno tras las inspecciones del 29 de agosto y el 3 de octubre—, las autoridades constataron en el sitio el desarrollo constructivo de esta obra de alto impacto social.

El desarrollo habitacional contempla la edificación de 1.000 apartamentos distribuidos en 250 estructuras bajo la modalidad de tetracasas. Cada unidad residencial consta de tres habitaciones, dos baños, sala, comedor y cocina, además de un diseño urbano integral que incorporará áreas comunes, canchas deportivas, gimnasios verticales, parque infantil, plazas y parques biosaludables para la consolidación del tejido comunitario en la entidad.

Durante la actividad, se ratificó la meta institucional de entregar 4.000 nuevas viviendas antes de finalizar el año 2026, al tiempo que se avanza en la rehabilitación de más de 21.000 inmuebles a través del Plan Venezuela Renace y la adquisición de unidades en el mercado secundario.

La jefa del Estado ha destacado en reiteradas ocasiones la trascendencia de consolidar una cultura sísmica nacional y adecuar las normativas de construcción a la realidad del país, reafirmando el acompañamiento técnico, social y financiero del Gobierno bolivariano para la restitución plena de las condiciones de vida de la población guaireña.