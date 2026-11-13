Gobierno nacional evalúa proyectos de salud en La Guaira junto al embajador de la India

Con el propósito de ejecutar nuevas obras destinadas a robustecer la red sanitaria en el litoral central, autoridades del Ejecutivo nacional y el embajador de la República de la India en Venezuela, Ashok Babu, realizaron este jueves una inspección en terrenos ubicados en la Zona Oeste del estado La Guaira.

El recorrido de trabajo contó con la participación del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; el ministro de Salud, Carlos Alvarado; y el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, quienes supervisaron las condiciones de los espacios seleccionados.

En una nota de prensa del Ministerio de Obras Públicas, se detalla que las autoridades analizaron las capacidades territoriales y logísticas de los lotes de terreno para el futuro desarrollo de infraestructuras hospitalarias y asistenciales.

Esta iniciativa se inscribe dentro de los acuerdos de cooperación bilateral impulsados por el Gobierno bolivariano para ampliar la cobertura y la calidad de la atención médica, con especial énfasis en el bienestar de las familias guaireñas afectadas tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.