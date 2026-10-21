Gobierno reitera llamado para el uso consciente y eficiente de la energía eléctrica

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ahorro de Energía este 21 de octubre, el Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, realizó un llamado a la población a consolidar una nueva conciencia energética centrada en el resguardo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la preservación de los recursos naturales del país.

La cartera ministerial destacó que la estrategia busca articular esfuerzos con el Poder Comunal y los grandes usuarios del servicio para optimizar la demanda, contrarrestar los efectos de la emergencia climática global y garantizar la estabilidad del suministro a escala territorial.

Como parte de la campaña institucional «Cuida la Energía, Enciende la Vida», la institución fundamentó su mensaje en la adopción de hábitos de consumo consciente en hogares y centros de trabajo.

Entre las recomendaciones destaca la desconexión sistemática de aparatos y equipos electrónicos en modo de reposo o standby; el máximo aprovechamiento de la iluminación solar en espacios residenciales e industriales. Asimismo, se incentiva el empleo eficiente y racional de electrodomésticos de alta demanda.

El despacho eléctrico remarcó que cada kilovatio generado en el territorio nacional sintetiza la dedicación técnica de la fuerza trabajadora del sector, por lo que instó al pueblo venezolano a asumir la corresponsabilidad en el resguardo de la infraestructura energética como pilar esencial de la soberanía y el desarrollo sostenible.