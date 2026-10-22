Gremio de ensambladoras de motos y delivery alertan sobre retraso en proceso de nacionalización

La Asociación de Industriales Fabricantes y Ensambladores de Motocicletas (AIFEM) y las empresas del sector de servicios y operadores logísticos (delivery) manifiestan su firme rechazo y preocupación ante la falta de respuesta del Comité de Comercio Exterior (COMEX) para concretar la nacionalización de motocicletas y componentes en el país.

Durante el desarrollo de mesas de trabajo conjunto, ambas representaciones advirtieron que los retrasos y complicaciones en los trámites de nacionalización paralizan las plantas ensambladoras a nivel nacional y atentan contra la estabilidad laboral y la renovación del parque automotor, según refiere el comunicado conjunto.

“El COMEX no da respuesta a las plantas ensambladoras; ya a nivel nacional se verán afectadas, sin capacidad de ensamblaje ni de despacho. La motocicleta no es un bien suntuario en Venezuela: es la principal herramienta de trabajo del repartidor, del comerciante y la solución de transporte diario de la clase trabajadora”, reza la nota de prensa remitida por la organización gremial, tras la firma del comunicado oficial encabezado por Xiomara Hoyos, presidenta de AIFEM, junto a representantes de las empresas de ensamblaje y plataformas de entrega.

El comunicado además destaca que «esta situación no solo limita el mantenimiento preventivo del parque automotor, sino que también pone en riesgo valiosos, puestos de trabajo, un tema que seguiremos atendiendo con profundidad», según reza el texto.

Alianza estratégica por la seguridad vial y el sector operativo

A pesar de la coyuntura regulatoria con el COMEX, AIFEM y las empresas operadoras de delivery anunciaron el éxito de tres mesas de trabajo orientadas a fortalecer la seguridad vial y el desarrollo del sector. En este sentido, reafirmaron su compromiso de optimizar las condiciones operativas mediante cursos de manejo defensivo, programas de capacitación y la entrega de indumentaria de protección para la vía pública.

Asimismo, ratificaron la alineación con los acuerdos alcanzados con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) para la difusión de la encuesta sectorial enfocada en el resguardo de la vida de los conductores.

Como resultado de las negociaciones,se diseñaron cuatro acciones prioritarias:

Evaluaciones psicológicas por plataforma: Aplicación de pruebas a conductores y repartidores afiliados para garantizar su aptitud mental durante el servicio. Revisiones preventivas periódicas:Inspecciones mecánicas continuas para mantener estándares mínimos de operatividad y seguridad. Fortalecimiento de políticas internas:Actualización de manuales y protocolos de seguridad dentro de las empresas operadoras. Guías didácticas formativas: uso de casco/equipamiento y mantenimiento preventivo.Creación de material educativo enfocado en cuatro ejes:frenado seguro,ángulos ciegos,

Ambas organizaciones reiteraron que la solución a la traba impositiva y tramitadora ante el COMEX seguirá siendo una prioridad en la agenda gremial, en defensa del empleo y de la movilidad de la fuerza trabajadora del país.