El Gobierno del Distrito Capital anunció la segunda edición del festival “La Mejor Hallaca la Hace Mi Mamá”, una iniciativa que busca exaltar la gastronomía venezolana y mantener vivas las tradiciones navideñas.

La actividad se desarrollará los días 9, 10 y 11 de diciembre en la Plaza El Venezolano, en el casco central de Caracas, y abrirá sus puertas al público desde las 11:00 de la mañana, según informó la institución a través de sus redes sociales.

En esta celebración participarán cocineros y cocineras comunales, así como representantes de familias y talentos de la cocina tradicional, quienes pondrán a prueba sus habilidades en la preparación de este emblemático plato navideño para elegir la mejor hallaca de la capital.

El GDC invita a los caraqueños a participar en esta jornada, que combinará gastronomía, cultura y tradición para celebrar los sabores de la Navidad venezolana.