Héctor Rodríguez presenta orientaciones para la I Feria de Identidad 2026

El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, compartió a través de su canal oficial de Telegram una serie de recomendaciones para el desarrollo de los proyectos pertenecientes a la primera edición de la I Feria de Identidad 2026.

Rodríguez destacó que este evento, al igual que las ferias del Libro y de las Ciencias, forma parte del calendario escolar oficial del ministerio. En esta oportunidad, la actividad estará enfocada en un eje temático fundamental para la venezolanidad: el reconocimiento y la valoración de los pueblos originarios de Venezuela.

Asimismo, el titular de la cartera educativa señaló que la documentación facilitada, busca servir de guía a los docentes e instituciones en el diseño de sus propios planes de trabajo, e instó a que estos sean contextualizados y adaptados a las realidades de cada territorio y grupo escolar. En este sentido, el material difundido precisa que la Feria de la Identidad 2026 se desarrollará entre el 20 de octubre y el 27 de noviembre.

«Los productos derivados estarán sujetos al contexto escolar, los temas específicos trabajados con cada grupo y las áreas vinculadas en el diseño de la planificación. Algunos posibles son: matrices comparativas, exhibición de mapas destacando comunidades, galería de imágenes, diseño de cestería, maquetas de la arquitectura indígena, muestra de producciones escritas, mitos, poemas, problemarios de matemática, calendarios agrícolas, siembra de árboles, degustación de alimentos», señala el texto.

Igualmente, se estima que durante la actividad se obtengan «productos integradores» como el registro general de las investigaciones, infografías, cuadros comparativos entre los pueblos, reseñas sobre la cosmovisión, análisis del diseño indígena, piezas estéticas y su función, entre otros.

Entre los insumos compartidos en la plataforma se encuentran manuales elaborados por el Ministerio de Educación y el Ministerio para los Pueblos Indígenas. En ellos se otorgan orientaciones como el uso de un vocabulario respetuoso, evitando expresiones como «etnia Warao» u «etnia Yukpa», y reemplazando la palabra «etnia» por «pueblo». Del mismo modo, se expone literatura especializada sobre las costumbres e historia de cada comunidad originaria.