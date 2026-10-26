Hidroven realiza reactivación de 29 pozos profundos de agua en todo el país

El presidente de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), Claudio Bastiani, informó que se reactivaron 29 pozos profundos a nivel nacional y se ejecutaron 35 intervenciones integrales en plantas potabilizadoras para optimizar el suministro de agua en el pais.

Beatiani, precisó que estás labores se ejecutaron entre el 19 y el 25 de octubre e incluyó un despliegue técnico que permitió incorporar 306 litros de agua por segundo (lps) al sistema, beneficiando de forma directa a más de 159 mil habitantes en diversas regiones del país.

A través de sus redes sociales, Bastiani detalló que las labores en las plantas incluyeron la sustitución de válvulas, el mantenimiento de filtros y sedimentadores, y la calibración de los sistemas de dosificación de sulfato y gas cloro, para elevar los estándares de calidad del recurso hídrico.

Entre las maniobras destacadas, resaltó la reparación de cuatro averías complejas en la tubería del tramo submarino hacia la isla de Margarita, acción que sumó más de 200 lps adicionales al flujo destinado al estado Nueva Esparta.

Asimismo, en materia de infraestructura, se instalaron 6 mil metros lineales de tuberías para agua potable y servida a escala nacional, además de realizarse inspecciones en Guárico, entrega de insumos en Falcón y el envío de camiones cisternas para reforzar el abastecimiento en la Alta Guajira.

Con estas acciones el Ejecutivo Nacional ratifica su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura pública para consolidar la eficiencia y confiabilidad de los servicios fundamentales.