Dicha propuesta busca modernizar y humanizar la gestión laboral en la nación Foto: Archivo
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Impulsa plan para modernizar las inspectorías laborales

Este proyecto presentado por el ministro de Trabajo, Carlos Castillo, consta de tres ejes fundamentales

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El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, presentó formalmente la propuesta para el despliegue del Plan Nacional de Fortalecimiento Institucional de las Inspectorías del Trabajo, orientado a modernizar y humanizar la gestión administrativa laboral en todo el territorio nacional.

La iniciativa busca transformar la atención institucional y optimizar la respuesta ante el hecho social del trabajo mediante tres ejes fundamentales.

Uno está titulado como ecosistema digital, el cual implementa herramientas para la automatización de trámites, reducción de la burocracia, interoperabilidad entre entes públicos e instalación de consultas e inspectorías virtuales.

La siguiente es una infraestructura digna y sostenible, proponiendo una remodelación estructural de las sedes para garantizar espacios accesibles, cómodos, seguros y eficientes, así como una nueva imagen corporativa que identifique la institución.

Por último, está la humanización del servicio, detallando un programa de formación continua en Derecho Laboral y atención prioritaria para los más de 60 funcionarios.

El Ministerio detalló en sus redes sociales que en su primera fase, el plan priorizará el abordaje de 12 nodos críticos en zonas de alta densidad industrial y administrativa, incluyendo a Caracas, Los Teques, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia.

1 COMENTARIO

  1. Modernizar las inspectorías laborales puede agilizar la atención de denuncias y fortalecer la supervisión del cumplimiento de los derechos laborales. Será clave que el plan incluya recursos, capacitación y herramientas digitales para que la reforma se traduzca en resultados concretos.

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