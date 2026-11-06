Impulsan acciones para reforzar la lucha contra la trata de personas

La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó una mesa técnica de trabajo con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), especializadas, para establecer canales seguros de cooperación para prevenir y combatir la trata de personas

El encuentro, que se realizó en en el salón Simón Bolívar del ente rector, contó con la participación de representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM Venezuela/ONU Migración), la Asociación Civil Tinta Violeta, la organización de cooperación internacional Coopi y la Asociación Civil Mulier.

Durante la reunión de trabajo, analizaron las conclusiones del Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), correspondiente a la edición Glotip 2024, refiere una nota de prensa del Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz.



Asimismo, abordaron temas sobre los factores de riesgo asociados a los flujos migratorios masivos, los perfiles recurrentes de las víctimas, las rutas y los destinos más frecuentes de las redes de captación, y el impacto del crimen organizado en este delito.

En la mesa de trabajo, autoridades y los representantes de las ONG acordaron fortalecer los programas de prevención, capacitación y atención integral. Así como también priorizar la protección de la salud y la seguridad de las víctimas para garantizarles asistencia jurídica oportuna.

Por su parte, la Dirección General del Observatorio Nacional de la Oncdoft, destacó la importancia de articular soluciones institucionales que faciliten el intercambio de buenas prácticas. Asimismo, informó sobre la creación de un flujo bidireccional y protegido de información, con medidas para resguardar la confidencialidad y la integridad de las víctimas.

Como parte de los acuerdos, elevaron la propuesta de institucionalizar reuniones de trabajo trimestrales y establecer un mecanismo de seguimiento virtual; espacios permitirán diseñar, evaluar y ejecutar políticas públicas dirigidas a reducir los factores de riesgo en el territorio nacional.

De esta forma, la Oncdoft y las organizaciones especializadas reafirmaron su compromiso y cooperación técnica e interinstitucional en materia de prevención y la atención integral de las víctimas, y combatir de manera articulada la trata de personas en el país.