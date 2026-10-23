Impulsan plan para rehabilitar más de mil centros universitarios en Venezuela

La ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, lideró una jornada de trabajo junto a especialistas de la firma internacional de ingeniería Miyamoto International, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc), para impulsar un plan que permita la rehabilitación de más de mil sedes universitarias afectadas por el doblete sísmico.



Durante el encuentro de trabajo, Sanjuán presentó el informe de Evaluación de Necesidades Post-Desastre (Pdna) para definir una hoja de ruta a fin de atender las sedes universitarias afectadas.

Gracias al diagnóstico presentado, se identificó la afectación de 109 sedes universitarias en 7 estados priorizados. Ante esto, se ha diseñado una hoja de ruta estratégica para brindar respuestas en el menor tiempo posible.

Luego del evento sísmico, se identificaron 17 sedes con daños severos o colapso; 41 con daños intermedios y 51 sedes con daños leves para un total de 1.023 aulas y 433 espacios especializados impactados.



El pasado 6 de julio se iniciaron las actividades académicas y administrativas en las universidades del país que no presentaron afectaciones estructurales tras los dos sismos registrados el pasado 24 de junio.



En ese sentido, la reunión de trabajo liderada por la ministra Sanjuán permitirá que se agilice el proceso de recuperación de las universidades afectadas para la restitución de las actividades académicas en condiciones de seguridad.

