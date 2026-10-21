Impulsan programa de prevención e higiene alimentaria a 48 niños en Catia

Con la premisa de consolidar la cultura de la prevención sanitaria desde las primeras etapas del desarrollo educativo, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (Sacs) desplegó el programa institucional «Sacs Va a la Escuela» en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Juana Pacheco, ubicada en la emblemática parroquia Catia de Caracas.

La actividad pedagógica, organizada y liderada por el equipo multidisciplinario de la Oficina de Atención al Ciudadano del Sacs, tuvo como protagonistas principales a 48 niños y niñas de 5.º y 6.º grado de educación primaria, quienes participaron de forma activa en una jornada dinámica diseñada para promover el consumo seguro, la salubridad y la protección de la salud pública.

Durante el encuentro, los funcionarios técnicos del organismo sanitario instruyeron a la cohorte estudiantil a través de módulos teóricos y prácticos adaptados a su nivel académico.

La capacitación se fundamentó en tres pilares conceptuales clave tales como la técnica del correcto lavado de manos, la cual se refiere a los protocolos sistemáticos de higienización indispensables para la eliminación de gérmenes y la prevención de enfermedades infectocontagiosas en el entorno escolar y familiar.

Seguidamente, existen las claves de la inocuidad alimentaria teniendo como premisas fundamentales el almacenamiento, la conservación, la preparación limpia y la manipulación segura de las comidas para evitar contaminaciones cruzadas.

También destaca la importancia del Registro Sanitario con orientaciones sencillas para reconocer los sellos de control oficial en el empaquetado de productos comestibles, garantizando que cumplan con las normativas legales para su ingesta.

Proyección comunitaria y compromiso institucional

La participación activa de los 48 escolares permitió convertir las aulas de clases en espacios de debate reflexivo, donde las y los estudiantes no solo adquirieron competencias técnicas básicas, sino que asumieron el rol de multiplicadores de buenas prácticas sanitarias en sus respectivos hogares y comunidades.

Con la realización de estas jornadas formativas en sectores de la capital, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria reafirma su loable misión de capacitar continuamente a las nuevas generaciones en materia de soberanía, higiene y seguridad alimentaria, garantizando así un abordaje preventivo eficaz desde la base social.