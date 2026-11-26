El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé condiciones meteorológicas estables durante la madrugada y la mañana de este jueves, con cielo despejado y nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte, reseñado en redes sociales, se estiman mantos nubosos con lluvias o lloviznas en zonas de la Guayana Esequiba y Amazonas durante las primeras horas del día.

Para la tarde y noche se espera que se mantenga el cielo parcialmente nublado, con áreas fragmentadas de nubosidad que alternarán con zonas despejadas, sin embargo, se prevén precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, sur de Bolívar, Amazonas, la región andina y Zulia.

En cuanto a las temperaturas, el Inameh pronostica una mínima de 6 °C en las zonas montañosas y una máxima de 40 °C al sur del país.

De igual forma, el reporte indica que actualmente no hay ondas tropicales activas.