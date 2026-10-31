Inameh prevé lluvias de intensidad variable en varias regiones del país



El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pronostica lluvias de intensidad variable en varias regiones del país.



A través de su reporte publicado en las redes sociales, el instituto meteorológico señala que se “estiman condiciones meteorológicas estables al oriente y buena parte del sur del país, prevaleciendo nubosidad parcial y zonas despejadas; sin embargo, se esperan lluvias o chubascos, algunos con eventuales descargas eléctricas, en partes de Amazonas, oeste de Bolívar, Llanos Occidentales, Andes, Centro Occidente y Zulia.



Asimismo, Inameh no descarta precipitaciones moderadas y débiles en la Región Central, especialmente después del mediodía.



Para la Gran Caracas, se espera nubosidad parcial en el transcurso del día, sin descartar algunas lluvias débiles en zonas de montaña y este de Miranda.



En la tarde y la noche, se pronostica cielo de parcial a fragmentado, con posibles lluvias de intensidad variable.



Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima que podría alcanzar los 34°C en La Guaira.