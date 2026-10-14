Inameh prevé lluvias y descargas eléctricas en varias regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica condiciones meteorológicas estables durante la madrugada y la mañana de este miércoles, con cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, en el reporte no se descartan lluvias dispersas en Delta Amacuro, el este de Sucre, Bolívar, Amazonas, el este de Miranda, el este de Falcón, Apure, Barinas y Zulia.

De acuerdo con el reporte meteorológico, publicado en sus redes sociales, durante la tarde y la noche se prevé un incremento progresivo de la cobertura nubosa, acompañado de lluvias, chubascos y eventuales descargas eléctricas en varios estados.

El organismo estima temperaturas mínimas de hasta 7 °C y máximas de 39 °C.

Para la Gran Caracas, se espera cielo parcialmente nublado a despejado durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con posibles lluvias o lloviznas en zonas montañosas y al este de la entidad mirandina.

En horas de la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con probabilidad de lluvias, chubascos y eventuales descargas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima de 33 °C en La Guaira.