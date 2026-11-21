El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que para este sábadoprevalecerá nubosidad parcial, alternando con áreas despejadas durante la mayor parte del período.

A través de su reporte publicado en las redes sociales, señala que «no se descartan lloviznas esporádicas en áreas montañosas, especialmente al final de la tarde» de este sábado.

Los precipitaciones se presentarán en Delta Amacuro, este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y lago de Maracaibo.

Asimismo, en horas de la tarde y la noche, se estiman zonas nubladas con precipitaciones en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima que podría alcanzar los 35 °C en La Guaira.