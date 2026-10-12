Inameh prevé precipitaciones moderadas en gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre las condiciones atmosféricas previstas para los próximos días en gran parte del país.

«Se estiman cielos de parcial a nublados durante la mañana, incrementando la cobertura nubosa con precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente hasta el día miércoles en gran parte del territorio nacional», destaca Inameh a través de sus redes sociales.

En su reporte matutino, Inameh prevé registros superiores a los 70 mm en las regiones de Amazonas, Bolívar, Región Central, Llanos Occidentales y Centrales, Andes y Zulia.

Asimismo, destaca que estas condiciones son generadas por divergencia de viento en niveles altos asociada a un sistema de vaguada, aporte de humedad en la tropósfera media, la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) reforzada por efectos convectivos locales, sumado a la llegada inminente de las ondas tropicales n.º 56 y 57.