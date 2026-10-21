Inameh pronostica cielos parcialmente nublados en gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pronostica para este miércoles cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional.



A través de las redes sociales, el instituto meteorológico destaca que “se aprecia desarrollo nuboso asociado a lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica en Bolívar, los Andes y Zulia. El resto del país prevalece con cielo de parcialmente nublado a fragmentado”.



Por otra parte, en horas de la tarde noche se estima un incremento de la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y el Zulia.



