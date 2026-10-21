El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pronostica para este miércoles cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional.
A través de las redes sociales, el instituto meteorológico destaca que “se aprecia desarrollo nuboso asociado a lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica en Bolívar, los Andes y Zulia. El resto del país prevalece con cielo de parcialmente nublado a fragmentado”.
Por otra parte, en horas de la tarde noche se estima un incremento de la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y el Zulia.
Inameh pronostica cielos parcialmente nublados en gran parte del país
En horas de la tarde noche se estima un incremento de la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y el Zulia
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pronostica para este miércoles cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional.