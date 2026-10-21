En horas de la tarde noche se espera un incremento de nubosidad / Foto: referencial
InicioMás VidaInameh pronostica cielos parcialmente nublados en gran parte del país
Más Vida

Inameh pronostica cielos parcialmente nublados en gran parte del país

En horas de la tarde noche se estima un incremento de la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y el Zulia

Amarilis Palacios
Añade Últimas Noticias a tu Google

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pronostica para este miércoles cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio nacional.

A través de las redes sociales, el instituto meteorológico destaca que “se aprecia desarrollo nuboso asociado a lluvias de variada intensidad y actividad eléctrica en Bolívar, los Andes y Zulia. El resto del país prevalece con cielo de parcialmente nublado a fragmentado”.

Por otra parte, en horas de la tarde noche se estima un incremento de la cobertura nubosa con la posibilidad de lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y el Zulia.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Más de 6.000 personas fueron vacunadas en jornada realizada en los estados fronterizos
Artículo siguiente
Impulsan plan estratégico para fortalecer el sector del cemento