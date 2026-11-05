Inameh pronostica lluvias y condiciones variables en gran parte del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó para este jueves condiciones meteorológicas variables en gran parte del territorio nacional, con lluvias, chubascos y posibles descargas eléctricas durante el transcurso del día.

De acuerdo con el reporte, reseñado en redes sociales, durante las primeras horas de la mañana predominará la nubosidad fragmentada, con áreas parcialmente despejadas, sin embargo, se prevén lluvias y chubascos en diferentes regiones del país, así como precipitaciones dispersas en la región andina.

Para la tarde y noche, el organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, estima un incremento de la cobertura nubosa, acompañado de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, la región Centro Norte Costera, los Llanos Centrales y Occidentales, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

Para la Gran Caracas, se espera nubosidad parcial durante las primeras horas de la mañana, con posibles lluvias o lloviznas en las zonas montañosas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 18 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 34 °C en La Guaira.