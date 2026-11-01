Nubosidad parcial en gran parte del país / Foto: referencial
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Inameh pronostica nubosidad parcial en gran parte del país este domingo

Se prevé un incremento de la cobertura nubosa, con posibles precipitaciones y eventuales descargas eléctricas en zonas al oeste de Bolívar, norte de Amazonas

Amarilis Palacios
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica nubosidad parcial en gran parte del país en horas de la tarde y noche de este domingo.

A través de su reporte publicado en las redes sociales, el Instituto Meteorológico señala que en el estado Miranda se estima «cielo de parcial a nublado, con probables lluvias de variable intensidad».

Asimismo, se esperan áreas nubladas asociadas a lluvias o chubascos en áreas de Bolívar, sur de Amazonas, este de Sucre, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Inameh prevé un incremento de la cobertura nubosa, con posibles precipitaciones y eventuales descargas eléctricas en zonas al oeste de Bolívar, norte de Amazonas, los Andes, Falcón y Zulia; así como lluvias moderadas o de menor intensidad al oeste de Sucre, Yaracuy, Carabobo, norte de Aragua y la Gran Caracas.

En el resto del territorio nacional, se esperan cielos de parcialmente nublados a despejados.

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