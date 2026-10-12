Inauguran 4 km de vía en la parroquia La Vega hecha por la comunidad

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, realizó un recorrido por la parte alta de la parroquia La Vega para supervisar e inspeccionar la culminación de la primera fase de la vía principal en el sector Las Torres, una obra ejecutada en conjunto con las integrantes de la Comuna «Las Guerreras de Maduro».

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el vocero capitalino destacó la transformación de la zona, señalando que el antiguo tramo de tierra se convirtió en una vía de concreto armado dotada con caminerías y muros de contención, logros concretados mediante la articulación del Poder Popular y la comunidad organizada.

«Como decían las muchachas durante el recorrido: trasladaron agua en tanques y no descansaron hasta ver el proyecto terminado», manifestó Fernández al resaltar el esfuerzo de los vecinos durante la fase de construcción.

Asimismo, el funcionario anunció la puesta en marcha de una segunda etapa de los trabajos para continuar con la vía.

Finalmente, Nahum Fernández hizo un llamado a la participación ciudadana de cara a la Gran Consulta Popular Nacional pautada para el próximo 18 de octubre, instando a las comunidades a acudir a las urnas para elegir los proyectos prioritarios de la democracia comunal en sus respectivos sectores.

Durante el recorrido por la nueva vía, el jefe del Gobierno del Distrito Capital conversó con los representantes de la comunidad, quienes manifestaron que, a través de diversos medios, incluso con tanques improvisados de agua, lograron que se culminara con éxito la obra.

Fernández resaltó que se trata de un proyecto ejecutado por las comunas.