Inauguran Nuevo Centro Comunitario Integral con 19 áreas de bienestar social en El Valle

El nuevo centro comunitario integral en la parroquia El Valle contará con 19 áreas para el disfrute y sano esparcimiento de los capitalinos.



Así lo dio a conocer el ministro para Obras Públicas, Juan José Ramírez, en sus redes sociales, quien precisó que a través de la Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (Fundalanavial), se completó con éxito el vaciado de 53 metros cuadrados de concreto en las losas de entrepiso y techo del nuevo Centro Comunitario Integral.



“Esta moderna infraestructura de dos niveles y azotea contará con 19 áreas funcionales diseñadas para fortalecer la vida comunitaria y la protección social”, precisó Ramírez.



El espacio incluirá una Casa de los Abuelos, Consultorio de Atención Primaria, Sala de Autogobierno y una Base de Misiones, además de espacios destinados a asambleas, cultura y planificación vecinal.



La consolidación de este centro en la parroquia El Valle no solo fortalece el poder popular y la organización vecinal, sino que se traduce en mayor bienestar, salud y calidad de vida para las familias caraqueñas.



