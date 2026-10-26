Inauguran servicio integral de especialidades médicas para la mujer en el Hospital Dr. Carlos Arvelo

La presidenta Delcy Rodríguez inauguró este lunes el servicio integral de especialidades médicas para la mujer en el Hospital Dr. Carlos Arvelo en San Martín.

«Justamente en el mes rosa, estamos inaugurando un centro integral para la mujer de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicito al general en jefe González López y a todo el personal de salud de la Fuerza Armada del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, porque es la atención por la vida y la salud de la mujer militar, de la mujer de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana», precisó la mandataria nacional en compañía de autoridades del centro de salud y de la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria.

La jefa de Estado resaltó el equipamiento de alta tecnología del servicio que estará a disposición de las mujeres venezolanas. El nuevo espacio cuenta con área de psicología, endocrinología, nutrición, medicina interna, área de recuperación post-operatoria, quirófano, mamografía, área de control de imágenes de densitometría ósea, entre otras especialidades para garantizar una atención oportuna y de calidad a las féminas.

En las áreas de ginecología, se realizan ultrasonidos de última generación y citologías en base líquida que permiten que las pacientes tomen las muestras y obtengan resultados de forma inmediata, mientras que las áreas de procedimientos quirúrgicos menores cuentan además con anatomía patológica para analizar biopsias.

Atención a la mujer en todas las etapas de su vida

La jefa de Estado aseveró que el Ejecutivo Nacional suma todos sus esfuerzos para seguir garantizando la atención a la mujer en todas las etapas de su vida.

«Estamos también coincidiendo con el tercer aniversario de la Gran Misión Venezuela Mujer, y uno de los principales vértices de esta misión es justamente la vida y la salud de la mujer: atender la vida y la salud en todas las etapas de desarrollo biológico. Ya hemos constituido 30 centros integrales de atención para la mujer en todo el país», argumentó.

Con respecto a la prevención del cáncer en la mujer, dijo que se está «atendiendo de manera preventiva desde el hogar, y por eso la campaña promueve una buena y sana alimentación, un estilo de vida saludable física y mentalmente, y el acompañamiento de la familia. Sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte en Venezuela y, en el caso de las mujeres, el cáncer de mama ocupa el segundo lugar con un 23% de incidencia. Todos los esfuerzos que se hagan para la atención, la prevención y la detección temprana del cáncer de mama son fundamentales», sostuvo.

La jornada coincidió con la inauguración de dos centros integrales para la atención en las parroquias La Candelaria y Petare.

«Todos los esfuerzos del Estado venezolano, de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, dirigidos a una mujer libre de violencia. A las mujeres les digo: Tienen quien las escuche pero sobre todo tienen quien las acompañe», puntualizó la jefa de Estado.