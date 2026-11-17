Con el propósito de reforzar el mantenimiento y la limpieza en una de las arterias viales más transitadas de la capital, la Alcaldía de Caracas incorporó una nueva unidad compactadora de desechos sólidos a la ruta de la avenida Libertador, la cual operará durante el horario nocturno.

La información la dio a conocer la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, donde detalló que «se trata de un vehículo de óptima tecnología, con una capacidad de seis toneladas de almacenamiento».

Asimismo, la mandataria local explicó que esta maquinaria cuenta con un equipo humano de la municipalidad debidamente adiestrado para ejecutar las labores de recolección de forma expedita y atender, de manera prioritaria, los puntos más álgidos de este corredor vial.

Meléndez destacó que la adquisición e integración de dichos camiones a la flota operativa responde al proceso de modernización que impulsa su gestión.

«Ya estamos incorporando este tipo de nuevos vehículos a nuestra flota, como parte del proceso de modernización de unidades que contempla el Plan Caracas se ve mejor», escribió Meléndez en su post, acompañado de un video de la nueva adquisición.

Finalmente, la burgomaestre reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana al recordar los horarios establecidos para la disposición de los desperdicios, los cuales comprenden de 6:00 a 7:00 de la mañana y de 5:00 a 6:00 de la tarde.