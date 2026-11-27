Empresarios del sector químico nacional proyectan 30% de crecimiento en Venezuela para 2027. Sin embargo, consideran que este proceso de cambio necesita mayor tecnicismo por parte de la industria de alimentos, además de aumentar los parámetros de calidad e inocuidad, mejorar las prácticas de manufactura y avanzar hacia estándares internacionales.

Ante este escenario de desarrollo y competitividad, el sector químico que surte a la industria alimentaria innova con productos que no solo respetan el ambiente, sino que permiten garantizar la inocuidad, evitar riesgos biológicos y optimizar los protocolos de bioseguridad. “Tenemos un lapsus de tecnología en distintos niveles. En la química hay muchas soluciones para el área de alimentos, supremamente innovadoras y de mínimo impacto ambiental que pueden ser implementadas en un proceso productivo sano y consciente para llevar esos alimentos a la mesa del venezolano”, detalló Daniel Lupi, director general de la empresa Latiquim.

Durante el Congreso Internacional Porcino de Venezuela en el Hesperia WTC Valencia, la empresa con más de 40 años de participación en sectores como agroindustria, bebidas y refrescos, industrial, petróleo y gas, presentó una nueva línea de productos de menor impacto ambiental que permiten potenciar la productividad, cuidar el planeta y garantizar la inocuidad alimentaria.

“Hemos desarrollado sanitizantes y desinfectantes para galpones avícolas y porcinos compuestos con materia prima orgánica, aceites esenciales naturales, mentol y productos que se degradan automáticamente, y que pueden ser aplicados incluso con el animal presente. En Venezuela venimos con esa apuesta para adentrarnos en los productos orgánicos, donde las prácticas de manufactura son tan importantes como el producto final”, resaltó.

Lupi explicó que en el sector agropecuario existen empresas nacionales evolucionando hacia líneas de productos orgánicos y el manejo consciente de los animales, lo que ha propiciado nuevos protocolos en los procesos productivos. “Trabajamos con innovación que viene de Europa o de Estados Unidos para empresas con productos orgánicos, con mayor consciencia en las prácticas de manufactura para tener un producto más saludable, con menos hormonas, sin antibióticos y animales criados de forma distinta. La receptividad ha sido enorme porque estamos apostando al consumidor venezolano que merece un producto de mejor calidad en su mesa”, celebró.

La directiva de Latiquim, una empresa de productos químicos para el área de mantenimiento industrial, manifiesta una proyección optimista para el próximo año debido a los cambios anunciados en distintas regulaciones y esperan que el sector sea tratado con la prioridad que merece para que las empresas puedan operar a menor costo y aumentar el estándar de calidad.