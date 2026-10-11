Informe global sobre nutrición constata avances de la agroalimentación en Venezuela

El Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI-2026) certifica una tendencia constante de recuperación en los indicadores nutricionales de Venezuela, al ratificar la resiliencia de su modelo productivo frente al impacto de las medidas coercitivas unilaterales, refiere portal de VTV.

Específicamente, este informe se realizó de manera conjunta entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras agencias multilaterales.

Avances de la alimentación en Venezuela se basan en cifras clave

Al respecto, el avance certificado internacionalmente se apoya en balances y cifras clave provenientes de la gestión pública nacional, entre los cuales figuran:

Abastecimiento soberano: El Ministerio para la Alimentación reporta un índice de presencia en anaqueles del 99,5%.

Producción del campo: De acuerdo con el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, la producción agrícola nacional alcanzó un histórico de 22 millones de toneladas métricas de alimentos.

Lactancia materna: En materia de salud e infancia, la prevalencia de lactancia materna exclusiva se sostiene por encima del 70%, superando con holgura las metas fijadas por la ONU.

Cobertura escolar y comunitaria: La acción conjunta entre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) asegura el derecho a la nutrición gratuita de más de 5 millones de niños y niñas dentro del sistema educativo público.

Delegación liderada por la presidenta Delcy Rodríguez debatirá este ámbito en Roma

Por consiguiente, la información resulta especialmente relevante por la visita de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, al Foro Mundial de la Alimentación de la FAO 2026, el cual se desarrolla actualmente en Roma, Italia, bajo el lema Innovar hoy para nutrir mañana.

De esta manera, una delegación nacional liderada por la presidenta Rodríguez debatirá las estrategias necesarias en la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios a escala global, y sobre todo, para el desarrollo y crecimiento de la alimentación en Venezuela.