Ingredientes del plato navideño son 100% de producción nacional

El ministro para Agricultura Productiva y Tierras, Vladímir Padrino López, encabezó la jornada de inicio de la Navidad en el campamento transitorio del Complejo Educativo Andrés Bello, en Caracas, donde destacó la convivencia comunitaria y el esfuerzo productivo nacional que permite garantizar los alimentos de las fiestas navideñas a las familias venezolanas.

Durante la actividad, en la que se entregaron insumos de producción 100% nacional para la elaboración del plato navideño, el titular de la cartera agrícola resaltó la calidad humana y el espíritu de unión presentes en el campamento transitorio.

«Hemos formado una especie de una familia nueva aquí, una convivencia hermosa, extraordinaria, es digna de admirar y es el verdadero sentimiento del venezolano, porque el venezolano, al final, lo que quiere es abrazarse, más en estos tiempos de navidades, donde Cristo nos llama con su mensaje de amor permanente», expresó Padrino López.

Destacó que el despliegue de distribución de alimentos para seguir garantizando el plato navideño forma parte del Plan Venezuela Alimenta impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez.

«Es la construcción de la nueva Venezuela; la presidenta la ha llamado Venezuela Renace y renace desde lo económico, desde lo productivo, desde lo social, desde lo político, desde el campo; es el renacimiento. Y vemos cómo también ha anunciado recientemente el Plan Venezuela Alimenta, que va a ser un paso extraordinario para alcanzar ese objetivo de Hambre Cero certificado por la FAO. Estamos muy cerca de hacerlo», enfatizó.

Asimismo, Padrino López reconoció el trabajo articulado de todos los actores de la cadena agroalimentaria venezolana, desde los agricultores e industriales hasta los comerciantes, que hace posible llevar los alimentos a las familias en esta temporada navideña.

«Fíjense en el carácter resiliente del venezolano, de la productora, de la agricultora, del campesino, de la campesina, de la industria, del comercio, todo eso junto, toda esa cadena de valor que hace posible que este plato navideño llegue finalmente a la mesa de los venezolanos. Y hemos dicho que tenemos una hallaca soberana, porque todos sus ingredientes son hechos en Venezuela, producidos en Venezuela. Feliz Navidad», puntualizó.