Al cierre de Mes Violeta, dedicada a la erradicación de la violencia contra la mujer, la socióloga e investigadora Ingrid Carmona ofreció un balance en Venezolana de Televisión (VTV) sobre los avances institucionales y los desafíos sociales que enfrenta Venezuela en materia de protección y protagonismo femenino.

Durante la entrevista, Carmona vinculó los logros recientes —como la firma de cuatro decretos presidenciales vinculados al rol de la familia y los cuidados, así como los reglamentos emanados del programa Por la Paz y la Convivencia Democrática— con un proceso histórico que parte de la Constitución de 1999 y de la estructura matriarcal heredada de los pueblos originarios.

Una mirada histórica y estructural.

Para la especialista, analizar las conquistas de las mujeres requiere comprender el contexto global actual, marcado por transiciones complejas en las que persisten estructuras patriarcales. En contraste con escenarios internacionales críticos como los de Afganistán o Gaza, Carmona destacó el carácter transversal de las políticas de Estado en Venezuela y el liderazgo territorial que ejercen las venezolanas desde las bases comunitarias.

«No es cualquier cosa que nosotros vayamos a una comunidad y siempre observamos que son las mujeres quienes están direccionando, tomando la batuta y tienen el control de cada uno de los territorios. Desde la base se empuja ese proceso de participación protagónica de la mujer en cada uno de los espacios», señaló la socióloga.

Asimismo, subrayó que la participación femenina no responde a un esquema lineal, sino a las distintas etapas de su ciclo de vida —juventud, maternidad, adultez y trabajos de cuidado—, las cuales se complementan e integran hoy con la atención a sectores vulnerables como personas con discapacidad y adultos mayores.

Paridad política y superación del patriarcado

Consultada sobre la inclusión de la paridad política en la cuarta ronda de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición,Carmona indicó que este debate permite consolidar en la legislación de partidos políticos una realidad que ya se expresa en la organización popular.

No obstante,Aclaró que la reivindicación de los derechos de la mujer no plantea una confrontación contra el hombre, sino la transformación cultural de conductas históricas:

“Nosotras no vemos precisamente al hombre como el que ataca o el que agrede nada más, sino que comprendemos que es un tema epocal y que debemos ir superándolo”, afirmó.

Corresponsabilidad frente a toda forma de violencia

En el cierre de su intervención, la investigadora insistió en que la violencia de género trasciende la agresión física y abarca manifestaciones verbales, psicológicas, morales, laborales y políticas. Por ello, hizo un llamado a asumir la prevención y el acompañamiento como un deber ciudadano compartido.

«Esto es una responsabilidad colectiva. Esto no es solamente responsabilidad del agresor o de la víctima, no. Acompañar a esa mujer que está siendo víctima de algún tipo de maltrato, bien sea psicológico, moral, verbal, laboral, político o alguna agresión física, es responsabilidad de todas y todos», concluyó.