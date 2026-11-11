Inicia la restauración del Mausoleo Joaquín Crespo en el Cementerio General del Sur

El Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas informó este miércoles que dio inicio el despliegue técnico en la parroquia Santa Rosalía de Caracas para ejecutar la restauración integral del Mausoleo de Joaquín Crespo, ubicado en el Cementerio General del Sur.

A través de una nota de prensa, el ente ratificó el compromiso de preservar el patrimonio histórico y cultural del país.

Detalló que esta labor se realiza como parte del Plan Venezuela Renace, luego de las afectaciones provocadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Además, precisó que un equipo integrado por más de 30 especialistas lleva a cabo tareas minuciosas para preservar su diseño arquitectónico y blindar la integridad estructural contra el desgaste del tiempo.

Las labores de restauración incluyen el resane y acondicionamiento en aristas e hilos de las columnas, recuperando la geometría original de sus elementos.

Las cuadrillas también ejecutan la remoción de pintura en las rejas de acceso a la cripta, preparando las superficies metálicas para la aplicación de nuevos recubrimientos.

Asimismo, la iniciativa contempla la rehabilitación de las fachadas exteriores, las torres laterales y la emblemática capilla, blindando la edificación contra el desgaste del tiempo.