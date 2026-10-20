Las labores contemplan la limpieza profunda con agua a presión mediante camiones cisterna para garantizar condiciones óptimas de aseo. Foto Captura de video / Ig @inmerca_caracas
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Inicia mantenimiento integral en túnel del edificio A del Mercado de Coche

El equipo desplegado también ejecuta la reparación y sustitución de lámparas para asegurar una iluminación adecuada en el área

María Eugenia Rodríguez
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Integral Mercados y Almacenes (Inmerca) informó este lunes que comenzaron los trabajos de mantenimiento integral en el túnel del edificio A del Mercado Mayorista de Coche.

A través de su cuenta en Instagram, detalló que las labores contemplan la limpieza profunda con agua a presión mediante camiones cisterna para garantizar condiciones óptimas de aseo.

«El despliegue operativo también incluye la reparación y sustitución de lámparas para asegurar una iluminación adecuada en el área», añadió.

Asimismo, explicó que estas acciones son parte de las políticas permanentes orientadas a optimizar la seguridad y el funcionamiento del principal centro de abastecimiento del país, en beneficio de la comunidad y de los usuarios.

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