Inicia mantenimiento integral en túnel del edificio A del Mercado de Coche

Integral Mercados y Almacenes (Inmerca) informó este lunes que comenzaron los trabajos de mantenimiento integral en el túnel del edificio A del Mercado Mayorista de Coche.

A través de su cuenta en Instagram, detalló que las labores contemplan la limpieza profunda con agua a presión mediante camiones cisterna para garantizar condiciones óptimas de aseo.

«El despliegue operativo también incluye la reparación y sustitución de lámparas para asegurar una iluminación adecuada en el área», añadió.

Asimismo, explicó que estas acciones son parte de las políticas permanentes orientadas a optimizar la seguridad y el funcionamiento del principal centro de abastecimiento del país, en beneficio de la comunidad y de los usuarios.