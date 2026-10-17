Inician pasantías hospitalarias para 60 trabajadores de Barrio Adentro en Caracas

Un grupo de 60 integrantes de la Fundación Misión Barrio Adentro comenzó la fase de prácticas profesionales (pasantías) en el área de Registro y Estadística de Salud. El Auditorio del Banco Municipal de Sangre albergó el acto de recepción para el personal que asumirá funciones en la red hospitalaria de Caracas.

Este proceso es coordinado por la doctora Rosalbina Hurtado. La meta principal de esta cohorte apunta a la modernización en el tratamiento de datos y a la consolidación operativa del Sistema Público Nacional de Salud; así lo informó el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Durante el inicio de las actividades, la doctora Hurtado destacó la escala del programa de formación y detalló que la iniciativa busca robustecer el sistema hospitalario del país.

«Siguiendo los lineamientos del ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, hoy estamos dando la bienvenida en toda Venezuela, y puntualmente en Caracas desde la Autoridad Única de Salud del Distrito Capital, a 60 profesionales que van a asistir a las pasantías del curso de registros médicos y estadísticas hospitalarias para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud», puntualizó la funcionaria.

La distribución del contingente abarca instituciones clave de la ciudad capital. Los pasantes cumplirán jornadas de trabajo en el Hospital Dr. Ricardo Baquero González, el Hospital Vargas de Caracas, el Hospital José Ignacio Baldó y la Maternidad Concepción Palacios, entre otros centros asistenciales.

En estos espacios, el personal aplicará procedimientos técnicos orientados a la sistematización de expedientes médicos y archivos clínicos. La medida forma parte del plan de capacitación continua para la fuerza laboral del sector sanitario venezolano.