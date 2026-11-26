El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, anunció el inicio de los trabajos de recuperación integral de la avenida Nueva Granada, desde el sector La Bandera hasta la avenida Victoria, en Caracas, en un tramo de 3 kilómetros y 800 metros.

El despliegue, realizado junto a la comuna Comandante Chávez, contempla labores de asfaltado, bacheo, atención de bocas de visita, recuperación de brocales, sustitución de luminarias, instalación de señalética, muralismo y embellecimiento, con el propósito de mejorar las condiciones de este importante corredor vial.

«El propósito de este despliegue es devolverle funcionalidad, seguridad y buena imagen a un corredor vial clave de la ciudad», expresó Fernández a través de sus redes sociales.

El jefe de Gobierno indicó que durante aproximadamente tres días concentrarán los trabajos en la vialidad. Posteriormente, avanzarán con la rehabilitación de fachadas de comercios y edificios, además de labores de demarcación, rayado vial y demolición de espacios deteriorados.

De igual forma, precisó que algunas actividades se realizarán durante la noche y la madrugada.

«Pedimos comprensión a conductores y peatones ante la presencia de cuadrillas y equipos desplegados en la calle», puntualizó.

Señaló que la jornada forma parte del plan de mantenimiento permanente de la ciudad y se ejecuta en articulación con el poder popular organizado, comerciantes y vecinos de la zona.

«Continuaremos abordando los distintos corredores viales de Caracas para consolidar espacios más iluminados, ordenados y seguros para el tránsito diario», afirmó.