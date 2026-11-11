Inspeccionan Casa Natal del Libertador para su rehabilitación tras eventos sísmicos

El Ministerio de Obras Públicas y Servicios avanza en la inspección técnica de la Casa Natal del Libertador para su rehabilitación tras el doblete sísmico del 24 de junio.

Así lo informó el titular de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez a través de sus redes sociales.

«En el marco del Plan Venezuela Renace, un equipo de especialistas del Consejo Científico del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas realizó una inspección técnica en la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, en el centro histórico de Caracas», precisó.

Explicó que esta intervención tiene como propósito evaluar las condiciones constructivas del inmueble para aportar criterios de rehabilitación tras los recientes eventos sísmicos, protegiendo su incalculable valor arquitectónico y cultural.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y la seguridad de los espacios emblemáticos que resguardan la memoria de la patria.