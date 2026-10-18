Inspeccionan obras de recuperación de 148 apartamentos en La Guaira

Inspeccionaron las obras de recuperación de 148 apartamentos en el estado La Guaira como parte de los abordajes de infraestructura que ejecuta el plan Venezuela Renace en la parroquia Maiquetía. Las evaluaciones se llevaron a cabo en el complejo Residencias Las Américas para verificar el avance de los trabajos de rehabilitación en las estructuras habitacionales del sector.

La intervención comprende la demolición de paredes en mal estado, la edificación de nuevos cerramientos, la reparación de las losas de techo y la rehabilitación integral de los servicios básicos en la infraestructura. Estas labores buscan devolver la estabilidad física a los inmuebles y optimizar las condiciones del entorno residencial.

A través de su cuenta en Instagram, la presidenta del plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, ofreció detalles sobre el impacto social de la obra en la entidad costera.

«Con el plan Venezuela Renace, estas labores brindarán mayor seguridad a 432 familias, beneficiando a 2.160 guaireños», puntualizó la funcionaria sobre el alcance del proyecto.

La ejecución de estas obras se enmarca en los planes de atención urbana para consolidar la seguridad habitacional y el bienestar de las comunidades en sectores populares.

Por su parte, los habitantes del edificio agradecieron al Gobierno nacional por el apoyo brindado luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio.