El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
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Inspeccionan obras del Plan de Regeneración Urbana en el Gran Roque

El objetivo es articular la recuperación de los espacios con la conservación de los ecosistemas del archipiélago bajo criterios de desarrollo sustentable

Ariadna Eljuri
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El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, encabezó una jornada de inspección en el Gran Roque para evaluar el avance de los trabajos contemplados en el Plan Integral de Regeneración Urbana del Parque Nacional Archipiélago Los Roques.

El recorrido se desarrolló junto al jefe de Gobierno Insular, Aníbal Coronado, y representantes de la Comisión Presidencial para el Plan Integral de Regeneración Urbana del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, en cumplimiento de las directrices de la presidenta Delcy Rodríguez.

Durante la jornada se verificaron las intervenciones orientadas a recuperar y acondicionar espacios comunitarios, así como a mejorar la infraestructura destinada tanto a los habitantes del archipiélago como a quienes visitan este parque nacional.

El plan también contempla el impulso de la economía local mediante el fortalecimiento de los emprendimientos de las comunidades, como parte de las acciones previstas para promover el desarrollo de la población insular.

Los trabajos buscan articular la recuperación de los espacios públicos con la conservación de los ecosistemas del archipiélago, bajo criterios de desarrollo sustentable.

  • El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
  • El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
  • El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
  • El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
  • El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
  • El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
  • El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
  • El plan contempla mejoras en infraestructura y espacios para la comunidad y visitantes / Foto: Aníbal Coronado/Redes Sociales.
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